Esta mujer británica pensaba que su perro no le obedecía porque no quería, hasta que un día preguntó en el refugio donde lo acogió qué podría estar pasando. Allí fue donde descubrió que el can había vivido en una granja con una familia española y que lo único que entiende es el castellano, como así lo demuestra este vídeo de Aruser@s.

"Yo creía que nuestro perro era sevillano, pero voy a empezarle a hablarle en inglés, a ver si es de Londres", comenta Angie Cárdenas a Alfonso Arús dando, quizá, con la solución a sus problemas.

En el vídeo se escucha música de Bad Bunny de fondo, algo en lo que ha reparado Tatiana Arús. "A lo mejor se dio cuenta al ponerle reggaetón que el perro bailaba y seguía la canción", opina la colaboradora. Como no podía ser de otra manera, Sebas Maspons ha aprovechado la ocasión para lanzar otro chiste malo. "Yo le hubiera puesto a Chucho Valdés", dice riendo.