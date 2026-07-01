El motivo por el que las compras impulsivas se disparan a partir de las 11 de la noche

Tras conocer el caso de una joven que recibió un metro en lugar de unos auriculares, los colaboradores de Aruser@s analizan por qué las compras impulsivas suelen dispararse a última hora del día.

"¿Por qué empezamos a comprar de forma compulsiva a partir de las 11 de la noche?", se pregunta Alfonso Arús en Aruser@s después de ver el viral de la joven a la que engañaron tras realizar una compra por internet. A raíz del caso, los colaboradores han debatido sobre los motivos que explican este comportamiento tan habitual entre los consumidores.

La colaboradora Paula Silvestre asegura que existe una explicación. "Es el resultado de una suma de factores: el cansancio, la búsqueda de una recompensa inmediata y el hecho de navegar en plataformas donde la compra es extremadamente fácil", explica la tertuliana. Durante el día, añade, solemos pensar "esto no me hace falta" o "tengo que ahorrar", pero "a partir de las 11 de la noche todos los estímulos de las redes nos pillan con la guardia baja".

¿Habrá comprado la creadora de contenido el paquete a partir de las 11 de la noche?.

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