Ahora

Viral

El motivo por el que las compras impulsivas se disparan a partir de las 11 de la noche

Tras conocer el caso de una joven que recibió un metro en lugar de unos auriculares, los colaboradores de Aruser@s analizan por qué las compras impulsivas suelen dispararse a última hora del día.

El motivo por el que las compras impulsivas se disparan a partir de las 11 de la noche

"¿Por qué empezamos a comprar de forma compulsiva a partir de las 11 de la noche?", se pregunta Alfonso Arús en Aruser@s después de ver el viral de la joven a la que engañaron tras realizar una compra por internet. A raíz del caso, los colaboradores han debatido sobre los motivos que explican este comportamiento tan habitual entre los consumidores.

La colaboradora Paula Silvestre asegura que existe una explicación. "Es el resultado de una suma de factores: el cansancio, la búsqueda de una recompensa inmediata y el hecho de navegar en plataformas donde la compra es extremadamente fácil", explica la tertuliana. Durante el día, añade, solemos pensar "esto no me hace falta" o "tengo que ahorrar", pero "a partir de las 11 de la noche todos los estímulos de las redes nos pillan con la guardia baja".

¿Habrá comprado la creadora de contenido el paquete a partir de las 11 de la noche?.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. El PP y el fantasma del pucherazo: de las acusaciones de "ingeniería electoral" de Feijóo a los bulos sobre el voto por correo
  2. Vox tumba la primera votación de investidura de Juanma Moreno entre la exigencia de la prioridad nacional y la sombra de la repetición electoral en Andalucía
  3. Seis días después del doble terremoto de Venezuela, la vida intenta aún abrirse camino entre montañas de polvo, muerte y desesperación
  4. Competencia publicará una lista de gasolineras que se aprovechen de las ayudas estatales y no rebajen sus precios
  5. Al menos 15 heridos, cuatro en estado crítico, al chocar un autobús contra la fachada de un edificio en Lleida
  6. La ola de calor dispara a 1.028 las muertes ligadas a las altas temperaturas en España en junio