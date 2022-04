El Morad vuelve a verse en medio de una polémica al hacerse viral un vídeo que compartió en redes sociales denunciando que un mosso d'Esquadra había "pegado a menores de edad": "Este policía se dedica a pegar a los menores de edad y abusar de la gente del barrio. Me tienes harto. ¡Deja de abusar de los niños pequeños! Aquí está, si le conoces o es vuestro familiar o amigo, decidle que pare ya de pegar a los niños, que pare ya de abusar", escribía el cantante en un story en su cuenta de Instagram mostrando la cara del agente.

Al mismo tiempo, la cuenta Patrulla Ciudadana de L'Hospitalet de Llobregat también compartía en sus stories cómo gente del barrio había cortado el paso a la Policía "con pedradas, insultos y contenedores en medio de la calle".

Todo lo ocurrido se dio en los Bloques de La Florida, uno de los barrios más humildes de L'Hospitalet de Llobregat, donde ha crecido Morad y donde se ha encontrado más de una vez con problemas con los Mossos.

Sus letras contra la Policía

En el vídeo que acompaña a estas líneas, Jordi Évole pregunta a Morad por sus duras letras contra la Policía. El cantante fue el primer invitado de esta última temporada del programa de laSexta y habló sin tapujos sobre su relación con los Mossos: "¿Si el policía es corrupto, qué le hago? Lo tendré que decir en la canción. ¿Qué hago si aquí los tratan mal? Tendré que dar yo la voz, que me llevo broncas, no pasa nada, pero ¡libertad! Yo voy a cantar todo lo que he vivido", afirmaba el rapero.

Causas pendientes con la Justicia

Morad tiene abierto todavía tres causas pendientes por actos delincuentes en el pasado. "En el juicio de febrero, dos causas, en la primera salimos absueltos", detallaba en este vídeo a Jordi Évole, que le preguntaba si le da miedo que en una de estas demandas que le quedan pueda entrar en la cárcel.

"Miedo, no, si toca, toca, la gente me va a escuchar igualmente", afirmaba el rapero. Además, destacaba que nunca estaría mucho tiempo en la cárcel porque "nunca" hace nada.