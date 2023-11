Tatiana Arús enseña en el plató de Aruser@s el momento en el que Aitana, con total naturalidad, ha detenido un concierto después de que se le partiera un diente en el WiZink Center, en Madrid. "Me lo he roto, ya oficialmente me he roto un diente en directo", ha afirmado la joven, que ha bromeado sobre ese surrealista momento: "Estaba pensando, '¿será que me lo he roto mucho y me están mirando porque me falta un trozo de diente?'".

"Bueno, si no se nota está bien, seguimos, seguiríamos igualmente", ha destacado la cantante entre las risas de los presentes. Pero es que no es la única vez que Aitana sufre un percance de este tipo. "La última evz, en su concierto, de la emoción se golpeó con el micro y se hizo un corte en el labio", afirma Tatiana Arús en el plató, donde Angie Cárdenas analiza el vídeo: "Es buenísimo que lo dé todo en el escenario y se quede sin diente, pobre niña".