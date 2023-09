Todo empieza como comienza casi todo siempre en Aruser@s: con un vídeo viral. En él, vemos como una chica se levanta de la mesa para hacer fotos a la comida que acaban de servirles a ella y a sus amigas en un restaurante. Sin embargo, algo ocurre cuando vuelve a sentarse.

La joven no calcula bien las distancias y acaba cayéndose del banquito. Eso sí, con el móvil en la mano, por supuesto. Los colaboradores no pueden evitar la risa ante la situación y lo proclaman como uno de los mejores vídeos del día. "Los platos están para comerlos, no para fotografiarlos", sentencia Alfonso Arús. "Vas con según qué personas que tú quieres ya empezar a comer y te dicen 'espera, espera, que voy a hacer una foto'", decía sutilmente Angie Cárdenas. "Estar esperando a que hagan la foto es ridículo", señala David Broc.

Es en este momento cuando Tatiana Arús, hija del presentador y de Angie, estalla. "Es que hay gente que tiene poca gracia para hacer las fotos y está tres horas". Esta es la oportunidad de Alfonso. "Mira quién habló". Tres palabras que le valen la ovación de todos los allí presentes... menos la de Tatiana, claro.