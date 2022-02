El equipo de Aruser@s habla de lo mal que se pasa cuando una comida te sienta mal. Tatiana Arús recuerda que hubo una época donde le sentaron mal unas avellanas y estuvo sin olerlas: "No podía". Ahora, en cambio, ya se le ha pasado y ha vuelto a comerlas.

"Las avellanas eran de ella, o sea que si me he intoxicado ha sido por su culpa", dice Tatiana señalando a Angie Cárdenas. "No solo no es garantía de nada, sino que al revés. Si te las dio ella puede que fueran del 2014", explica Alfonso Arús.

Marc Redondo tiene su propia teoría que explica en este vídeo sobre por qué Angie decidió ofrecérselas.

