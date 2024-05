Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s el cómico momento protagonizado por Miguel Lago y Àngel Llàcer en 'Tu cara me suena'. "No sabes todo lo que he rezado esta semana para que cagaras normal", destaca Miguel Lago al miembro del jurado que alucina con el comentario del concursante.

"Y yo decía, qué mal lo está pasando", insiste Miguel Lago, que desata las risas al plató al 'vacilar' a Llàcer por su bigote: "Estás más doctor Iglesias Puga que nunca". Desde el plató de Aruser@s dan la razón al cómico. "Es verdad que con ese bigote, recuerda mucho a Papuchi", afirma Alfonso Arús en el plató, donde María Moya afirma que "tan moreno es verdad que es un Papuchi más joven".