Miki Nadal conecta, como cada día, con el plató de Más Vale Tarde, donde le esperan Cristina Pardo e Iñaki López para contarle toda la actualidad informativa. "¿Qué nos tenéis preparado hoy?", pregunta el presentador sustituto de Zapeando.

Sin embargo, antes de ir con la información, Iñaki López no pierde la oportunidad de meterse con Valeria Ros tras ver el avance de las imitaciones de este viernes en Tu cara me suena, donde la colaboradora vasca se mete en la piel de Diego Domínguez, intérprete de 'Chachi Piruli'. "No hay nada como la actuación de Valeria", dice provocando las risas de todos.

"No os riáis tanto que estuvo muy, muy bien, vais a flipar esta noche", espeta la vasca. Por su parte, Cristina Pardo opina que para "hacer eso hay que valer": "Y yo no valgo", suelta. "Y yo, lo que le he dicho, es que no nos falte el trabajo para tener que ir", suelta Iñaki López, quien asegura que les da un "poco de temor este tipo de programas". "A ti te pega bastante", le dice la presentadora de Más Vale Tarde. Dale al play al vídeo principal de la noticia y no te pierdas esta lluvia de dardos entre los presentadores. ¡No pararás de reír!