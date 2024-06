El Real Madrid ha celebrado este domingo con su afición su Decimoquinta Champions League tras su victoria contra el Borussia Dortmund y es que la Decimoquinta Champions League del Real Madrid merece una celebración por todo lo alto. Tatiana Arús enseña en el plató de Aruser@s cómo los famosos han celebrado esta Champions.

Es el caso de Miguel Bosé, que estaba viendo el partido en Los Cabos: "Madrid, ¡sí!, ¡y ahora a por la 16!". Por su parte, Terelu Campos lo celebró con dos buenas copas y demostró que lo había festejado a lo grande hablando con voz ronca: "Dos copas, y 15 no, porque no me caben".

Por otro lado, Julio Iglesias recordó su época como futbolista con una fotografía en blanco y negro y la equipación del Real Madrid junto al texto: "¡Felicidades, madridistas!".