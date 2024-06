El Real Madrid celebra este domingo la victoria que logró este sábado en el estadio londinense de Wembley ante el Borussia Dortmund que lo ha convertido por decimoquinta vez en el campeón de la Champions. Uno de los lugares, de hecho, el primero, en el que el equipo ha sido recibido ha sido la madrileña catedral de la Almudena que "se ve que ahora es muy madridista", ha criticado Juan del Val en La Roca.

"No lo entiendo", ha asegurado el escritor, a la vez que ha matizado que no le "parece mal, pero tampoco bien" puesto que asegura no recordar que esta fuera una parada "en las ligas de los 80", por ejemplo. De hecho, enfatiza en que no entiende que "el obispo [esté] recibiendo una cosa de un equipo de fútbol". En esa línea, ha dicho que le "parece normal [que se haga en la sede de] la Comunidad, en el Ayuntamiento y en su sitio que es la Cibeles", pero lo del obispo no alcanza a comprender.