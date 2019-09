Snacks, barritas energéticas de carne, costillas rellenas de puré de patata, o albóndigas de pechuga de pollo son algunas de las novedades que se han presentado en la feria Meat Attraction por la que hace un recorrido Ever Cubilla en Aruser@s.

El chef de 'Espai Kru' habla de las propuestas que han presentado en el certamen que organiza la feria del sector cárnico Meat Attraction. Una de las novedades que se ha podido ver en el Ifema ha sido el costillar de cerdo relleno de puré de patata.

Aunque no ha sido la única. Ever Cubilla hace hincapié en unos snacks de embutidos secos que han revolucionado el mercado ya que "la carne no se asociaba con el concepto snack", según señala Alfonso Arús. Unos embutidos deshidratados que se presentan en bolsitas para picar y que convencen a Angie Cárdenas.

Uno de los finalistas también del certamen Meet Attraction ha sido la pechuga de pollo en forma de albóndiga. Una pechuga de pollo con sobrasada y miel, rebozada en maíz tostado.

Y tras los finalistas, uno de los ganadores: las barritas energéticas de carne Cherky. Ever Cubilla explica que en vez de utilizar cereales, los creadores de este producto revolucionario "utilizan base cárnica, con frutas y verduras".