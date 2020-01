María Teresa Campos ha visitado 'La Resistencia', visita que ha aprovechado para divertirse con David Broncano y para lanzar varios 'dardos' contra su expareja Bigote Arrocet.

La periodista María Teresa Campos llegó al programa de Broncano pisando fuerte. La madre de Terelu y Carmen Borrego besó al beatboxer 'Grison' y aprovechó para cargar contra Edmundo. "La lengua no todo el mundo la sabe usar. Hay gente muy torpe", aseguró.

No fue el único 'dardo' dirigido a su expareja Bigote Arrocet. "Estoy de luto por el muerto", fue otro de ellos.

Además, la Campos se atrevió a mover el esqueleto marcándose un perreo con David Broncano al que dejó muerto. "A mí me estaban quemando los cuádriceps, me has quemado vivo", bromeó el humorista.

Otro momento destacado

No es la primera vez que María Teresa Campos muestra sus dotes con el baile públicamente. En este vídeo la presentadora de televisión demuestra estar a la última en cuanto a temazos musicales y mueve las caderas junto a su nieta, Alejandra Rubio.