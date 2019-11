El cantante de Guns N' Roses, Axl Rose, de 57 años, estaba actuando en Las Vegas cuando en mitad de la canción 'Knockin' at Heaven's Door' tuvo una tremenda caída.

El vocalista de la banda de rock Guns N' Roses cantaba encima del escenario del Coliseo del Caesars Palace en Las Vegas cuando al dar unos pasos para atrás acabó tendido en el suelo.

A pesar de la aparatosa caída durante la canción la canción 'Knockin' at Heaven's Door', Axl se levantó y continuó con el espectáculo después de limpiar con una toalla la zona donde acababa de tener el accidente.

