La televisiva Steisy ha hecho una "maravillosa" comparación, según Joan Spin, entre La Veneno y Franco. Una comparativa con la que reivindica en su stories de Instagram que Cristina Ortiz salga en los libros de historia de España y que puedes ver en el vídeo que aparece sobre estas líneas.

"Toda la gente que dice que La Veneno no es historia de España y que no es cultura porque no enseñó nada... Franco tampoco enseñó una mierda, nada más que a matar a gente y a matar a nuestros abuelos y mira, está en los libros de Historia", ha compartido la extremista con su millón de seguidores. Dale al play para ver el cabreo de Patricia Steisy.

Otro momento relacionado

Bea Jarrín ha entrevistado a las protagonistas de 'Veneno', la serie de Atresmedia dirigida por los Javis y que narran la vida de Cristina Ortiz. En este vídeo puedes conocer más de las que han sido pregoneras del Orgullo 2020.