La reina Letizia, a lo Olivia Newton John: así es su espectacular look rockero que conquista a los medios internacionales

En la inauguración de la Feria de Arte Contemporáneo-ARCO en Madrid, la reina Letizia vuelve a sorprender con un arriesgado look. En esta ocasión, la monarca lleva un espectacular vestido de cuero negro.

La reina no es la única protagonista de ARCO, ya que Carmen Lomana protagoniza un momentazo al indignarse por el 'ninot' del rey Felipe.

Por otro lado, éste no es el único look de la reina que ha llamado la atención durante los últimos días. Y es que un detalle de su look de princesa Disney en la cena de gala en el Palacio Real de Madrid en honor al presidente de Perú y su esposa ha logrado eclipsar su increíble vestido. Arusitys te lo muestra en este vídeo.

Arusitys te muestra en este vídeo el último momentazo de los reyes de España. Esta vez, el protagonista ha sido el divertido lapsus de Felipe VI con la reina Letizia.

Felipe VI y la reina Letizia también han protagonizado otro momentazo al sufrir un incómodo momento al no saber cómo saludarse ante las cámaras.