La indignación de Carmen Lomana con el 'ninot' del rey Felipe: "Esto es una patochada"

El artista Santiago Sierra, en colaboración con Eugenio Merino, vuelve a estar presente en esta edición de ARCO con una obra que consiste en un 'ninot' gigante de cuatro metros del rey Felipe VI. El precio de venta es de 200.000 euros y la condición es que debe ser quemado en un año.

Durante su visita a ARCO Carmen Lomana critica de forma contundente dicho 'ninot': "He ido a decirle al galerista si no le daba vergüenza, porque seas o no monárquico es una falta de respeto a la principal institución del país. Es una patochada y una gamberrada".

Por otro lado, La reina Letizia sorprende con un espectacular look rockero durante la inauguración de la Feria de Arte Contemporáneo. Arusitys analiza su vestido de cuero negro en este vídeo.

Éste no es el único look de la reina que ha llamado la atención durante los últimos días. Y es que un detalle de su look de princesa Disney en la cena de gala en el Palacio Real de Madrid en honor al presidente de Perú y su esposa ha logrado eclipsar su increíble vestido. Arusitys te lo muestra en este vídeo.

Arusitys te muestra en este vídeo el último momentazo de los reyes de España. Esta vez, el protagonista ha sido el divertido lapsus de Felipe VI con la reina Letizia.

Felipe VI y la reina Letizia también han protagonizado otro momentazo al sufrir un incómodo momento al no saber cómo saludarse ante las cámaras.