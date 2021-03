Iñaki Gabilondo ha reflexionado sobre las restricciones que se están aplicando contra la pandemia de coronavirus y la campaña de vacunación, que a su juicio "está siendo desastrosa". Y es que, a pesar de que el objetivo del Gobierno es tener al 70% de la población vacunada en septiembre, en la actualidad solo está vacunada el 4%.

El periodista cree, además, que "hay una sensación de desaliento general derivada de la política de restricciones a unos y no restricciones a otros" y que las medidas sanitarias no se están cumpliendo completamente porque "cuando las normas no se entienden, se incumplen y desfallece la disciplina".

Otros momentos destacados

Karlos Arguiñano también ha criticado las restricciones sanitarias. No entiende "por qué nosotros no podemos ir a saludar a nuestros abuelos con todos los cuidados", pero los franceses si pueden viajar a Madrid "para mamarse como osos".

Esta misma crítica ya la hicieron los colaboradores de Aruser@s en el último programa, preguntándose por qué en el Puente del Día del Padre o en Semana Santa "los alemanes sí pueden ir a Mallorca pero los españoles no". Lo vemos en este vídeo: