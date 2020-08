Desde que Messi anunciara al Barça su deseo de irse del club, han sido muchos los rumores que han surgido sobre cuál podría ser el futuro del jugador argentino.

Si Josep Pedrerol afirmaba en El Chiringuito de Jugones que según un contacto cercano al delantero del FC. Barcelona, podría irse al City de Guardiola, ahora una jota parece 'confirmar' un nuevo destino que pocos habían barajado: el Huesca.

"Me han llegado rumores. Dicen que se marcha Messi. Y me han llegado rumores, que lo va a fichar el Huesca por no cambiar de colores", dice la canción que anuncia el que podría ser el nuevo destino de Messi.

La camiseta del equipo aragonés es también azulgrana y es una opción que han barajado estos artistas callejeros para el argentino que no eche de menos los colores de su actual club.

Otro momento destacado

Aruser@s mostró en otro programa de Aruser@s, la foto inédita de Leo Messi y Antonella Roccuzzo con diez años que te hará "reconciliarte con el amor". Una instantánea que se hizo en 1998.