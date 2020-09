El periodista Fernando Sánchez Dragó ha hecho un comentario machista que ha encendido a muchas internautas que calificaban el tuit de "ascazo".

Entre ellas a Ana Milán que no ha dudado en contestarle con una pregunta retórica que ha sido muy aplaudida en redes sociales.

"Hoy me ha guiñado el ojo una chica. ¿Qué hago? ¿La denuncio o le guiño también el mío?", señala Sánchez Dragó. Una 'broma' sobre el acoso machista que no ha tardado en responder la actriz. "¿No sería un tic?", comenta Milán acompañado del hashtag #Loquehayqueleer...

El tuit de la actriz ha alcanzado los 4.000 'me gusta' y ha conseguido la reacción de otras compañeras de profesión como Cristina Castaño.

Otro momento destacado

Aruser@s también comentó la respuesta que le dio Ana Milán a una tuitera que criticó en una publicación la presencia de "parejas gays en las series". Un mensaje al que la actriz no dudó en contestar de manera tajante: "Querida, la homosexualidad no te la mete nadie, y menos por los ojos.