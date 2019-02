Arusitys analiza un reportaje de 'ABC' en el que destacan los dos alimentos que más se falsifican en España: el atún rojo y la anchoa de Santoña.

Pero estos dos alimentos no son los únicos. Por ejemplo, solo el 25% del pulpo que se come en el país, realmente, llega de Galicia. Por oto lado, España no es el único país que engaña en este tema ya que los franceses venden la trufa española como suya.