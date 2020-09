"Mientras el Gobierno de la nación no asuma que esto no es un mero reparto de cremas... de cromos no podemos entender que se den las condiciones adecuadas y necesarias", es la frase lapidaria con la que José Luis Martínez-Almeida se estrenaba como portavoz nacional del PP tras la destitución de Cayetana Álvarez de Toledo.

Ha sido tras la reunión del Comité de Dirección del partido, cuando Martínez-Almeida, en su primera intervención ante los medios de comunicación como portavoz, hablaba sobre los cambios que tendría que llevar a cabo el Gobierno para contar con el apoyo del Partido Popular cambiando la palabra 'crema' por 'cromos'.

Un lapsus 'a lo Rajoy' que ha provocado incluso la risa del propio alcalde de Madrid y que a muchos les ha recordado el episodio de Cristina Cifuentes con el robo de cremas en un supermercado.

En otro programa, El Sevilla advertía a Martínez-Almeida de las consecuencias que pueden tener sus "piques" con Cayetana Álvarez de Toledo. "Si yo fuera Almeida tendría cuidadín. Cayetana es mucha Cayetana y está irritada, tiene el síndrome de Procusto", advertía el colaborador de Aruser@s.