Matilde Asensi protagoniza una dura crítica a los políticos: "No les recomendaría ningún libro, creo que no saben ni leer". Pero no queda ahí, la escritora lamenta que "no son gente demasiado culta".

"¿Pero qué libro les voy a recomendar?, si solo quieren vivir de nuestros impuestos", reflexiona la escritora de libros tan conocidos como 'Sakura'.