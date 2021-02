El periodista Carlos Alsina ha reflexionado sobre la evolución de Pablo Iglesias y ha lanzado una reflexión con un dardo al vicepresidente del Gobierno.

"Viendo la evolución que lleva Pablo Iglesias, de combatir a la casta a formar parte de ella, de satanizar a quien tiene un chalé en la sierra, a comprarse un chalé en la sierra, de presumir de vestirse en Alcampo a no quitarse el traje y la corbata...", arrancaba el locutor.

"Viendo la evolución que ha llevado Iglesias, de aquí a 12 años será él quien envíe a su hija a hacer el bachillerato en el extranjero, y no en Caracas precisamente, ni en Moscú", ha zanjado.

Otro momento destacado

Máximo Huerta entrevistó a Joselito y le preguntó si le gustaría que la ciudad de Utiel construyera una estatua suya para ser recordado para siempre. La estrella infantil respondió rechazando la propuesta: "Yo creo que Utiel no tiene que hacer nada conmigo, ninguna cosa especial". Algo a lo que el presentador respondió con un dardo encubierto: "José, como no eres muy alto, no hay que gastar mucho".