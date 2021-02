Belén Esteban ha detenido la polémica con María José Campanario a través de un comunicado, que te mostramos al completo en el vídeo superior. La colaboradora de televisión asegura que no volverá a hablar públicamente de la mujer de su expareja.

"No voy a responder más públicamente ni a esos comentarios, ni a esas provocaciones. Dada su gravedad, he decidido dejar la cuestión en manos de mis abogados. A través de ellos, me reservo el derecho de ejercitar las acciones legales oportunas para proteger mi dignidad y la de mi familia", ha señalado.

Una comunicado que llega tras la publicación de una carta en Facebook por parte de María José Campanario en la que hablaba de Belén Esteban, y la acusaba de tener "la lengua larga" y "hacer dinero" a costa de su familia. Unas palabras que te mostramos a continuación: