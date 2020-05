El hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio ha fallecido a los 27 años en en el hospital de Barcelona tras luchar dos años contra el cáncer. Un destino que ya conocía tanto la familia como su novia Carola Monge según asegura Andrés Guerra en Aruser@s.

Tras pública la noticia, su hermano Clemente Lequio se despedía de él en redes sociales con una emotiva carta: 'Breathe deep. Enjoy life. Some of you take it for granted'. Este era su último mensaje'. Te quiero Alex, un dolor inmenso que en pequeñísima parte se alivia con el pensar de que ya no estas sufriendo. Algún día nos volveremos a ver y podremos disfrutar de todo el tiempo perdido y mal gastado".

Clemente y Aless recuperaron la relación tal y como han demostrado las fotografías que ha publicado el hijo de Antonia Dell Atte en su Instagram. De hecho, acudió a visitarle cuando estaba ingresado en la clínica de Nueva York en la que ingresó a finales de marzo de 2018 y en la que permaneció seis meses para seguir un tratamiento.

Su prima Celia Vega también se ha querido despedir a través de las redes sociales. "Nunca había sentido tanto dolor. Nunca jamás habrá nadie como tú. Nunca he visto a alguien luchar tanto por vivir. Mi hermanito pequeño, mi alma gemela, mi cómplice y mi socio", comienza su escrito en el que recuerda algunos momentos junto a él. "Eres el más grande y ahora también eres eterno", se despide.

A pesar de la enfermedad Aless Lequio siguió al frente de la empresa de márketing digital que había creado. Y es que el joven nunca utilizó la fama de su madre y su padre. Él estudió, se licenció en Filosofía y Ciencias Políticas y montó su negocio en el que siguió trabajando hasta el final con el portátil en el hospital.

Lequio García publicó en su Instagram una última fotografía junto a su prima hace cuatro semanas, momento en el que "el bajón fue muy notable". Andrés Guerra recuerda que durante la enfermedad, hubo dos veces en la que se pensó que había ganado la batalla hasta que ingresó en Barcelona.

Según el colaborador de Aruser@s, ahora lo que preocupa es el estado emocional de Ana Obregón, que aunque sus hermanas Celia y Amalia han viajado a Barcelona para despedirse de Aless, Ana "se queda completamente sola".