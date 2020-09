Continúa la guerra entre Antonio David Flores y Carmen Borrego. La última bomba que ha estallado la ha lanzado el propio exmarido de Rocío Carrasco al deja caer que las Campos podrían tener un hermano secreto durante el directo de 'Sálvame'.

Todo ha ocurrido después de una polémica entrevista que daba Borrego a la revista Lecturas en la que hablaba de la situación familiar de Rocío Flores y opinaba sobre ello. "No creo que recupere a su madre. A lo mejor algún día tienen un encuentro, pero no van a tener una relación de madre e hija", era una de las muchas declaraciones que hacía al respecto.

Opiniones que no han gustado a Antonio David Flores que salía en defensa de su hija. "Mi hija no ha hablado de nadie, solo ha dicho que quiere reconciliarse con su madre en privado, muchos años lleva y te digo una cosa tampoco le hace falta a mi hija su madre ¡Ya está bien!", se quejaba el colaborador de 'Sálvame' que cargaba directamente contra Kike Calleja, reportero del programa y amigo de Carmen Borrego, que defendía su entrevista.

"Que hable de su primera separación, de por qué le dieron la custodia al padre de su hijos, que hable de su hermano el de Málaga", lanzaba en directo. Una confesión que no pasaba desapercibida al dejar caer que las Campos tienen un hermano secreto. "No me tires de la lengua. Intentas defender a tus amigas cuando tienen el culo lleno de mierda", le decía a Calleja.

Una 'bomba' que ya va a empezar a investigar Andrés Guerra para conocer de dónde sale ese hermano de Málaga de Terelu y Carmen Borrego.