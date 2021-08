Angie Cárdenas se encontró durante sus vacaciones con un actor español muy conocido. Según ha explicado en Aruser@s, solo le bastó escucharle a hablar para saber de quién se trataba.

Al ver a este famoso no le dijo nada porque es "muy tímida", pero Alfonso Arús ha confesado que dijo "qué bajito es". Tras escuchar esto, Tatiana Arús ha contestado: "A mí eso me da igual, yo no le hago feos".

En el vídeo superior puedes ver de qué actor se trataba y cuál fue la reacción de la colaboradora de Aruser@s al verle.