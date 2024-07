Mario Vaquerizo opina sobre la ruptura deMaría José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi. Tatiana Arús piensa que lo ve de una forma muy divertida y opina que no ha sorprendido a ningún famoso que conozca a Escassi esta noticia. "Si la relación ya no sigue, ¿para qué vas a forzar una cosa que no va a ningún lado?", declara Vaquerizo.

La reportera cree que no es lo mismo una infidelidad de la que no se entera nadie a una mediática. "Claro, pero no eres Muñoz Escassi, ni eres una miss de España", le responde el cantante de las Nancys Rubias, que expone que "entonces, si eres cajera de supermercado y se entera toda España, cómo habrá tenido que ser la infidelidad".

"Desayunar con una chica o desayunar una chica con un chico no significa nada, quiere decir que somos muy retrógrados", expone el cantante cuando la reportera le pregunta si él cree que es Hiba Abouk la chica con la que ha cometido la infidelidad Escassi. "No pasa nada porque un hombre se coma una porra o un churro con otra señora", declara Vaquerizo mientras Alaska se lo lleva.