Mariano Peña ('Aída') critica que Terelu Campos sea ahora actriz: "El pecado no es de ella, sino de los que la llaman"

"No todo el mundo es actor, como yo no puedo construir puentes". Mariano Peña, el actor que dio vida a Mauricio Colmenero en 'Aída', se ha mostrado crítico con el hecho de que Terelu Campos dé el salto al teatro.

"Si se le sigue llamando hace muy bien en cobrar, pero no todo el mundo es actor, como yo no puedo construir puentes", sentencia Mariano Peña cuando le preguntan acerca del salto al teatro de la presentadora de televisión Terelu Campos, como vemos en este vídeo que forma parte de la sección de 'zascas' de Aruser@s. Sin embargo, considera que "el pecado no es de ella, sino de los que la llaman".

El actor que dio vida al mítico personaje de Mauricio Colmenero en 'Aida', además de a otros destacados personajes, se ha mostrado muy crítico con el intrusismo en su profesión. "Ya teníamos bastante con los modelos, las modelas y esas mises, y ahora también...", dice entre indignado y resignado.

En el plató del programa de laSexta, Alfonso Arús destaca, "en honor a la verdad, que durante mucho tiempo los actores fueron presentadores de televisión y es el mismo tipo de intrusismo".