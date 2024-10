María Pombo ha explicado a través de su cuenta de Instagram cómo ha sido víctima de una estafa telefónica cuando se encontraba durmiendo a sus hijos. La influencer ha detallado que estaba esperando una multa de tráfico, por lo que no le sorprendió recibir un mensaje de la DGT. Al principio, María Pombo entró en la url que le mandaba el mensaje, posteriormente explicó que en la propia url ya se podía leer que no era de la UGT, pero que, en ese momento, no se dio cuenta.

Tras entrar en dicha url, la joven influencer metió sus datos bancarios y aceptó todo, hasta que leyó el importe que debía pagar de la multa. Una cantidad que no cuadraba con la multa que estaba esperando y que le hizo darse cuenta de la situación: era una estafa telefónica. Rápidamente explica que llamó a su banco y canceló todas sus tarjetas, pero los estafadores ya se encontraban dentro de su cuenta, a la que no le paraban de llegar gastos de 60 euros que la joven cancelaba sin parar.

"Pensé, 'están en mi cuenta y me van a quitar todo'", explica María Pombo a sus seguidores en el vídeo principal de esta noticia, donde cuenta con detalles el mal rato que pasó y cómo no se deben de caer en este tipo de estafas. "Se me empieza a abrir los ojos, estaba bloqueada y no sabía qué hacer", cuenta la joven, que explica cómo pudo contactar con el banco para que le explicara que tras haber cancelado ella misma todas las tarjetas su cuenta estaba segura.