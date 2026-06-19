María Pombo, contra las críticas a Bad Bunny: "Nos la estamos jugando con que ningún cantante internacional haga una gira por España"

"Bad Bunny ha estado diez días en Madrid y no ha habido ni un solo día en el que no hubiera alguna queja o crítica", lamenta María Pombo en este vídeo.

María Pombo ha publicado un vídeo criticando las quejas al concierto de Bad Bunny: "Nos la estamos jugando seriamente con que ningún cantante internacional haga una gira por España". "Es que no compensa", afirma la influencer, que destaca que "Bad Bunny ha estado diez días en Madrid y no ha habido ni un solo día en el que no hubiera alguna queja o crítica". "Qué pesados sois, qué calor dais", critica María Pombo, que enumera en el vídeo las críticas que se han hecho del artista, como que "la canción exclusiva ha sido una mierda".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido