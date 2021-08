¿Alguna vez te has preguntado por qué las nubes, a pesar de las toneladas que soportan, no se caen? Si lo has hecho, el meteorólogo de Aruser@s, Marc Redondo, dio las claves el pasado mayo.

La respuesta reside en dos aspectos. Por un lado, las nubes se forman por "minúsculas partículas que son tan pequeñas que no notan la gravedad". Por otro, también se debe a que "las altas temperaturas calientan el suelo, crean corrientes ascendentes y como la presión en altitud es menor que en superficie, se genera un equilibrio hidrostático".

