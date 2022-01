Marc Redondo está pletórico. Por fin ha llegado el día que tanto quebradero de cabeza le traía al meteorólogo. Después de varios meses luchando por que la gente hiciese caso a la Ciencia y no se fiase de Las Cabañuelas, es 24 de enero, el día en el que Jorge Rey preveía una nueva Filomena. Y no, no hay nieve: "Ni llegará", asegura Redondo en este vídeo.

"He estado mirando esta mañana la prensa y yo no he visto nada", confiesa el meteorólogo de Aruser@s.

Redondo sabía que no llegaría una nueva Filomena y así lo ha estado defendiendo durante meses, hasta que por fin el tiempo le ha dado la razón y no podía quedarse sin comentarlo en Aruser@s: "Me habéis dado seis meses...", se queja bromeando en este vídeo.