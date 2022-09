El periodista Marc Llobet habla con laSexta.com sobre sus inicios en el programa, la convivencia con sus compañeros y sobre cómo se prepara el exitoso humorning de laSexta.

Llegó la temporada pasada para mantener a todos los espectadores al tanto de la actualidad y desde ese primer día que recuerda con total claridad, Llobet se dio cuenta de que Aruser@s "es un engranaje perfecto de funcionamiento": "Estoy solo en pantalla pero me siento más acompañado que nunca porque todo el mundo tiene clara su función. Desde el primer día me dieron la sensación de seguridad. Es un equipo de cracks, todo el mundo está ahí para que esto salga bien".

Llobet quería volver a Barcelona, dedicarse a lo que le gusta, a la actualidad informativa y con margen para poder decidir. Teniendo en cuenta lo que le gusta gastar bromas, no había mejor sitio para él que Aruser@s: "Si te fijas, todo cuadra con el programa en el que estoy".

A pesar del gustazo de poder ver el mar cada día al salir del trabajo, el periodista no se libra de los madrugones: "¡Me levanto a las 4!". Su objetivo es que no se le escape ningún tema de actualidad y si pueden ser los primeros en darlo, mucho mejor. Y digo "pueden" porque Llobet insiste una y otra vez en todos los compañeros que intervienen en su sección: un realizador, grafistas, montadores, 3D, redactores, maquillaje, vestuario... "Yo siempre digo que la cámara es un aparato que te hace una radiografía. El espectador ve cómo eres y cómo te lo estás pasando. Aquí se ve que hay buen rollo en el equipo y se nota. Esto es porque funciona. Es la magia que ha logrado crear este programa".

El colaborador de Aruser@s sigue informando de la actualidad en esta nueva temporada que ha empezado en septiembre y confiesa que uno de sus grandes apoyos es Marc Redondo, el meteorólogo de Aruser@s: "En plató me hace un poco de 'hermano mayor'. Yo no estoy en la mesa principal y cuando necesito saber si algo falla, o si me dan paso, voy a él y es un gran apoyo. Incluso si estoy más nervioso. Es un apoyo fundamental y tiene dos años más que yo, ¡que conste!", bromea.

Si alguien del equipo está leyendo esto debe saber que la americana de Llobet es la primera en pisar el plató a diario, cuando aún no se han encendido las luces, y el propio Llobet el último en entrar: "Entro siempre super pillado. A y 25 hay veces que no estoy ni en el ascensor". Teniendo en cuenta que el programa empieza a las 7:30... ¡Eso sí! no se le resiste un baile con la música de la cabecera. Así comienza su primer sumario con energía: "Hay una broma con el equipo y es que les hace gracia que diga 'hola qué tal' en el sumario. Toda la mesa empieza a levantar los brazos, así que intento decirlo solo cuando las noticias son más amenas porque si no me desconcentro. No sé por qué les hace gracia".

Como es habitual, Llobet también ha respondido a las preguntas que no fallan en las entrevistas con los Aruser@s:

- Pregunta: ¿A qué otro presentador o presentadora de la casa te gustaría tener de compañero/a en la mesa de Aruser@s?

- Respuesta: A cualquiera de informativos. Que venga cada uno un mes porque tengo muchas cosas que aprender.

- P: ¿Con quién del equipo bailarías bajo la lluvia?

- R: Con Patri (Benítez) porque ella y yo estudiamos juntos en la universidad y así sería como volver a nuestro ambiente universitario.

- P: ¿Y con quien irías a tomar el sol a una playa desierta?

- R: A tomar el sol con Alba Sánchez porque le gusta, pero también a Marc Redondo porque le gusta mucho bucear y hace muy buenas fotos debajo del agua. Además, tenemos pendiente hacer paddle surf así que yo le enseño un poco de paddle a cambio de fotos submarinas.

* En el vídeo que acompaña a estas líneas, Documentación Atresmedia muestra algunos de los mejores momentos de Marc Llobet en laSexta.