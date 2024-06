Álvaro Casares se viraliza a través de una encuesta publicada en su Instagram. "Comiendo ¿Lo mejor para el final? ¿Lo mejor para el principio?", dice la pregunta del creador de contenido. Hans Arús reconoce que él lo deja siempre para el final, pero que en redes sociales dicen que "es mejor al principio porque luego igual estás más lleno y no te apetece".

Alba Gutiérrez comenta que ella lo deja para el final y pone de ejemplo la forma en la que se come un huevo frito, primero la clara y luego la yema. "Al principio lo rico porque está caliente y cuando se enfría no sabe igual", afirma Marc Redondo. Rocío Cano está del lado de Redondo mientras que Angie Cárdenas cuenta que para depende de la temperatura del plato. "Si puede aguantar al final perfecto, sino me lo como al momento", confiesa Angie Cárdenas.

"Si es un solo plato hay debate, pero si es una caja de galletas no lo hay", expone el presentador, que explica que "se come las buenas al principio y las sobras al final". Rocío Cano lanza un mensaje a los creadores de los surtidos de galletas. "Hay algunas que nunca se comen, que pongan más de las que más se consumen", propone la tertuliana.