El mal rato de la actriz Nina Dobrev (Crónicas Vampíricas) cuando la echan de la alfombra roja del Festival de Venecia

La actriz Nina Dobrev, conocida por interpretar a Elena en la serie 'Crónicas Vampíricas', ha sufrido un momento incómodo cuando se le han pedido que dejara de posar en la alfombra roja del Festival de Venecia.

Una de las imágenes más comentadas de la alfombra roja del Festival de Venecia ha estado protagonizada por la actriz Nina Dobrev, conocida por interpretar a Elena en la serie 'Crónicas Vampíricas'. Al parecer, según explica Tatiana Arús, la actriz "se estaba luciendo y mostrando su vestido hasta que llegó el señor de seguridad para que aligerase el paso y se fuera ya". "Tiene que ser desagradable el momento", destaca Alfonso Arús al ver la reacción de la actriz.

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