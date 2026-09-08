Ahora

Festival de Venecia

El mal rato de la actriz Nina Dobrev (Crónicas Vampíricas) cuando la echan de la alfombra roja del Festival de Venecia

La actriz Nina Dobrev, conocida por interpretar a Elena en la serie 'Crónicas Vampíricas', ha sufrido un momento incómodo cuando se le han pedido que dejara de posar en la alfombra roja del Festival de Venecia.

El mal rato de la actriz Nina Dobrev (Crónicas Vampíricas) cuando la echan de la alfombra roja del Festival de Venecia

Una de las imágenes más comentadas de la alfombra roja del Festival de Venecia ha estado protagonizada por la actriz Nina Dobrev, conocida por interpretar a Elena en la serie 'Crónicas Vampíricas'. Al parecer, según explica Tatiana Arús, la actriz "se estaba luciendo y mostrando su vestido hasta que llegó el señor de seguridad para que aligerase el paso y se fuera ya". "Tiene que ser desagradable el momento", destaca Alfonso Arús al ver la reacción de la actriz.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. Deportaciones inmediatas, intercambios con estudiantes rusos y más banderas: el plan de los ultras en Alta Sajonia
  2. El Gobierno se personará como perjudicado en la investigación de la Audiencia Nacional sobre la entrada masiva a Ceuta
  3. El expresidente de Plus Ultra confirma ante el juez la mordida del 1% y la llamada de 11 minutos con Zapatero pidiéndole ayuda y que este niega
  4. Cataluña inicia el curso escolar con una huelga educativa: los sindicatos rechazan la "falsa normalidad" del Govern
  5. Los vecinos de El Cabanyal (Valencia) estallan contra los turistas que destrozan el barrio: "Esto es una central nuclear para una ciudad"
  6. La vida en la cárcel de Rosa Peral: de graduarse en Derecho a su paso por seis centros distintos en nueve años