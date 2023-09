Este vídeo tiene más de 700.000 visualizaciones en TikTok y sospechamos que este dato se debe a que muchas personas se sientes identificadas con el mensaje que transmite. La usuaria de la red social @mami.de_tres no puede más y así lo expresa en este clip. "Pues nada, ya ha ocurrido. Ya no doy más de mí", confiesa para empezar.

"Ya llevamos 30 días, 24/7 juntos mi marido, los tres niños, el perro y yo", describe con desesperación. "Yo creo que ya no nos soportamos nadie entre nosotros", reconoce para después llegar a la conclusión de que por eso "hay tantos divorcios en septiembre".

Ya le molesta hasta el sonido de sus voces. "Necesito vacaciones de las vacaciones", asegura. Seguidamente, cuenta algo que le ha sucedido durante el día. "Estábamos en un restaurante. 'Mama, quiero un helado', 'mama, no me gusta', 'mama, mira lo que me ha hecho mi hermano', 'mama, mama, mama'. El otro rompiendo el mantel. El otro ha roto una copa...", dice entre suspiros.

"Es real como la vida misma", asegura Alfonso Arús tras ver este vídeo en Aruser@s. Sin embargo, uno de sus hijos no le dio demasiada lata. "Hans, como estaba metido dentro de una DS, cuando llegaba al restaurante no existía ni para lo bueno ni para lo malo", cuenta el presentador. "Él estaba en la DS e Ingrid y yo nos portábamos superbién", cree Tatiana Arús, una de las hijas del matrimonio Arús-Cárdenas. Aunque en plató, no están tan de acuerdo con esta afirmación.