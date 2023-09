"Tenemos una costumbre aquí en España de 'yo llego a un bar y cierran cuando yo me vaya'. Eso en otros sitios no se ve. Y los camareros, si tienen que hacer dos horas, que seguramente no le van a pagar, pues se quedan dos horas", denuncia este profesional de la hostelería en un vídeo que ya se ha convertido en viral y ha sido emitido en Aruser@s.

Este camarero se queja de que además, los establecimientos que cierran a su hora reciben reseñas negativas. "Se quejan porque han llegado 10 minutos antes de que cierre cocina y no pueden cogerles comandas porque eso lleva más de 10 minutos", explica. "Entonces, la hora de cierre ya no va a ser la estipulada, va a ser dos horas más tarde, cuando tú acabes de cenar".

Tras escuchar esta denuncia, Alfonso Arús asegura entender al joven, pero para él, los consumidores no son los culpables de esta situación. "No sé el trato que tendrá el empresario con los cocineros y camareros (...) Eso deberían resolverlo de forma interna, al margen de que los españoles tengamos una cierta inclinación a apurar", argumenta.

"Si el camarero y el cocinero hacen horas extra, y si hay cliente, hay beneficio. Tienes que pagar las horas extra", dice con contundencia Marc Redondo.