Aruser@s conecta con Leonor Lavado que imita a Oriana Marzoli, una de las protagonistas indiscutibles de la semana. Durante su entrevista con Alfonso Arús, la concursante de 'La casa fuerte' habla de su relación con Iván Gonzalez que ha tenido muchos altibajos.

Sin embargo, la pareja se ha reconciliado en 'La casa fuerte' donde vivieron una noche de pasión dentro del saco de dormir. "Me acosté el otro día con él varias veces", asegura.

También desvela que quizás esté embarazada. "Es verdad que todavía no me ha bajado y hay gran posibilidad de que me convierta en la madre más buenorra del mundo", comenta lavado 'en clave de' Oriana.

Otro momento relacionado

Oriana también ha tenido desencuentros en el programa con Fani, concursante también de 'La casa fuerte' y exconcursante de 'La isla de las tentaciones' que le dio la fama. En este vídeo, Aruser@s hablaba de la futura boda de Estefanía y Christofer.