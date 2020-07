Alfonso Arús conecta con Leonor Lavado que se mete en la piel de Maite Galdeano para hablar de la última discusión con su hijo Cristian Suescun y la mala relación que tiene con él. La protagonista se muestra harta de la situación y clara con su primogénito.

"Yo ya estoy harta de victimismos, de que el niñito esté todo el día diciendo 'mamá, me quieres poco', 'mamá quieres más a la Sofía', todo el rato así. Acepta ya, crece y acepta de verdad que no eres mi favorito ni por asomo. Y respira menos fuerte, que molestas", comenta.

También ha hablado de las quejas por parte de los concursantes de 'La casa fuerte' por sus flatulencias. Galdeano lo justifica por sus problemas de estómago. "Me tomo el café y parezco la escopeta nacional. Soy como Thor, el dios del trueno", comenta. Además bromea con que Yola pensaba que había puesto música de Semana Santa por el ruido.

La televisiva confiesa que quiere un encuentro con el propietario de 'La casa fuerte' ya que no han colado sus insinuaciones con Alfonso Arús. Con otros hombres del equipo no se lo ha planteado porque por ejemplo con Marc Redondo asegura que no necesita un hombre del tiempo sino un hombre que le "destape", y con Carlos Quílez tampoco se lo plantea porque no quiere "dramas".

Aruser@s también comentó el ascenso de Maite Galdeano a presentadora de televisión. Un nuevo rol con el que estuvo contenta según comentó Leonor Lavado imitándola. "Estoy muy bien, muy natural, parece que he nacido para ello", comentaba.