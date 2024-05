Alfonso Arús comenta que en el programa han hablado varias veces de las personas ancianas que saltan en paracaídas para dar paso a un vídeo de Leo Harlem. El cómico critica el espíritu juvenil de muchas personas mayores para hacer algunas actividades. "Por mucho espíritu juvenil que tengas, hay actividades físicas que no están hechas para gente mayor", expone el humorista, que es interrumpido por una inteligencia artificial que dice: "Eso díselo a Irene O'Shea, una australiana de 102 años, la persona con más edad en saltar en paracaídas".

"102 primaveras... el suelo podría ser lo primero sólido que se come en diez años", le replica el cómico a la voz en off que le ha dado el dato. "Hombre, a esa edad turrón del duro no puede", comenta David Broc, mientras que su hermano aplaude el chascarrillo de Leo Harlem porque le parece "un chiste inapelable".