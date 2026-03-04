Alfonso Arús, sobre la nueva serie de Nicole Kidman: "Siempre hace de loca peligrosa"

A punto de estrenarse la nueva serie de Nicole Kidman, 'Scarpetta', Tatiana Arús explica que la actriz interpreta a una patóloga forense y destaca al resto del elenco, como a Jamie Lee Curtis.

"Estamos todos a la expectativa de la nueva serie de Nicole Kidman", destaca Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, donde Tatiana Arús da más detalles: "Estará disponible el 22 de marzo y se llamará Scarpetta", destaca la colaboradora de Aruser@s, que explica que la actriz interpretará a una patóloga forense.

"Nicole Kidman siempre hace de loca peligrosa", asegura Alfonso Arús en el plató, donde Tatiana Arús afirma que el elenco tiene mucho nivel, ya que, además de Kidman, aparece Jamie Lee Curtis.

Por otro lado, Tatiana Arús enseña en el vídeo la llegada de Nicole Kidman al show de Jimmy Fallon.