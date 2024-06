Leo Harlem habla en su monólogo 'Leo Talks' sobre las parejas y las infidelidades en España. El cómico leonés cuenta que según un estudio la primera gran discusión de uno pareja llega a los cinco años. "Lo que no te cuentan es que puede durar los 15 siguientes", añade el humorista al dato.

La voz en off del programa revela que en España el 42% de los hombres y el 31% de las mujeres han sido infieles alguna vez. "Estos datos no son precisos porque 'no sabe/no contesta' significa sí", explica Leo Harlem, que apunta que la cifra de España es la más baja de toda Europa. "Somos los menos infieles del continente, somos vagos hasta para poner los cuernos", comenta Harlem.

El comentario del humorista desata las risas en el plató de Aruser@s, donde los tertulianos dicen que da mucha pereza ser infiel. "Es demasiado follón", opina David Broc, mientras que Òscar Broc afirma que para ello hay que llevar dos vidas y el colaborador opina que "no se puede".