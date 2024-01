Álvaro de Luna se ha marcado un Shakirazo con la letra de su última canción, 'Suerte'. Y es que, según destaca Alfonso Arús, muchos dicen que va dedicada a su expareja, Laura Escanes. A continuación puedes leer una parte de la letra, que puedes escuchar en el vídeo principal de esta noticia:

"Yo como un tonto creyendo en tus cuentos. Tú quisiste matar lo que creí sería eterno. Yo a ti te quise pa' siempre, pero tú no lo veías. Descuidaste lo nuestro y solo cuidaste lo que se veía. Te di mi corazón y lo pusiste en venta. Cansado de tus mentiras y lo que inventas. Tú quieres volver, pero eso no me renta".

Después de ver el videoclip, Tatiana Arús analiza la letra del tema: "Yo creo que es una declaración de intenciones en el momento en el que dice 'tú cuidaste, pero solo lo que se veía. Siempre mostraron una imagen de unión a través de redes sociales y ella dijo que habían terminado de una forma bonita y guardaban la amistad, pero luego chocó el cruce de acusaciones y dejarse de seguir en redes". Además, la colaboradora recuerda que Álvaro de Luna en su momento dedicó su canción 'Yo quiero todo contigo' a Laura Escanes y ahora usa la misma frase para criticar su actitud.

Por su parte, Laura Escanes no se ha quedado callada y ha compartido en un 'stories' de Instagram una canción que lleva por título 'Qué triste' con la siguiente frase: "Dice más cómo te vas que cómo llegas".