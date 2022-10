Llega el aparato que te permite proteger tu intimidad. Al menos la de tus cajones. Como aparece en el vídeo de Aruser@s que acompaña esta noticia, solo hay que colocar un sensor de apertura de cajón que sea compatible con Alexa y programarlo para que te mande una notificación al móvil cuando se abra el cajón a determinadas horas. Y lo mejor es que le puedes grabar un mensaje para el cotilla.

¡No podría ser mejor! ¿Verdad? Bueno, parece que no todos piensan lo mismo. Entre los colaboradores hay un cotilla confeso que se muestra totalmente en contra de esta herramienta: "Yo, como buen chafardero, quedaría delatado. No lo quiero. Me da igual que me cotilleen, pero yo quiero cotillear".

Tatiana Arús cree que este gadget es ideal para confirmar las sospechas sobre los cotillas. Por su parte, Alba Gutiérrez, otra fan de este aparato, opina que tiene mucha utilidad porque sabe que hay gente que abre cajones "para quitar cositas".

No te pierdas lo que piensa el resto de los colaboradores. "Yo tengo cosas en cajones en casa que me podrían llevar a la cárcel", confesaba Óscar Broc.