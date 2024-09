Lady Gaga no deja a nadie indiferente con su look en la presentación de su última película, Joker, en el Festival de Venecia. La actriz y cantante apuesta por un diseño de Dior con una especie de corsé con una falda maxi volumen plisada. "Lo combinó con un tocado excéntrico con unos cuernos que me recuerdan más a Maléfica que a Harley Quinn", afirma Tatiana Arús, en referencia al personaje de la actriz en la película.

Además, la colaboradora de Aruser@s afirma que Gaga "estuvo muy atenta con la prensa y con sus fans": "En algunos momentos abandonó la alfombra roja para acercarse, fotografiarse y firmar autógrafos a sus fans". Por su parte, Alfonso Arús abre debate en el plató sobre el look de Lady Gaga, y es que el presentador afirma que no sabe si es "Lady Gaga o Lady 'gagá'". "No es de los más sorprendentes que ha llevado, es más bien sobrio", afirma, por su lado, Tatiana Arús, que recuerda el día que la cantante sorprendió con un vestido de carne.