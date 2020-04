El reto lanzado por Leonardo DiCaprio y Robert De Niro invita a otras celebrities a subastar experiencias para que los ganadores puedan vivirlas junto a ellos.

De esta manera, los propios lanzadores del 'All In Challenge' subastan un papel como extra en la nueva película de Martin Scorsese, 'Killers of the Flower Moon', además de poder acudir a su estreno junto a los protagonistas.

En el challenge benéfico las estrellas se retan entre ellos. Ya se están subastando experiencias junto a Drake para ir a su avión, cantar con Justin Bieber o jugar al golf con Justin Timberlake.

No solo esto, sino que los famosos también pueden donar fondos. Este es el caso de Ellen DeGeneres, quien ha donado un millón de dólares a la causa y el ganador de su reto presentará junto a ella el programa 'The Ellen DeGeneres Show’.

Los fondos irán destinados a acciones relacionadas con la lucha contra el coronavirus. Entre ellas, "va a los bancos de alimentos para ayudar a familias con necesidades", comenta María Estévez en Aruser@s.

Para participar tan solo hace falta donar entre 10 y 100 dólares, y cada 300 participantes habrá un ganador.

La periodista María Estévez también nos ha explicado la sensación de miedo que viven en EEUU por el coronavirus. Un miedo por el que la venta de armas se ha disparado.