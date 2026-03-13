Así responde Harrison Ford a Jimmy Kimmel sobre si ha tenido sexo con una de sus bandas sonoras de fondo

"¿Alguna vez has hecho el amor con alguna de tus bandas sonoras de fondo?", ha preguntado Jimmy Kimmel a Harrison Ford. Puedes descubrir su respuesta en este ´video.

Harrison Ford ha acudido al plató de Jimmy Kimmel, al que ha dejado alucinado al responder sobre sus relaciones sexuales. "¿Alguna vez has hecho el amor con alguna de tus bandas sonoras de fondo?", ha preguntado el presentador al conocido actor, que ha respondio en el vídeo: "Por supuesto que sí".

Una confesión que ha provocado las risas de Jimmy Kimmel y desatado los aplausos del plató. Tras escucharle, Alba Gutiérrez confiesa que le gustaría saber qué banda sonora usó: "¿Indiana Jones?, ¿La Guerra de las Galaxias?".

"Indiana Jones para venirse arriba", contesta Angie Cárdenas en el plató, donde Tatiana Arús destaca que "Star Wars es muy épico".

