Juan y Medio habla con Pepi, una invitada interesada en encontrar el amor. La mujer tiene 4 requisitos: que sea de su edad, que viva cerca, y que sea activa y familiar. El programa da paso a una llamada y comienza la ronda de preguntas. Pepi le pregunta al señor si fuma o bebe, y el caballero le responde que no: "No he fumado nunca, ni bebo", contundente. Es entonces cuando el presentador le pregunta si goza de buena salud, lanzando un dardo que hace estallar de la risa a los allí presentes: "¿Estás bien de salud o da asco verte?".

La conversación entre Pepi y el presentador continúa y la mujer le cuenta que le da igual que hablen de ella, porque "es mi vida", asegura. "Mira, tú no digas nada, el gobierno no se ha enterado de que eso es gratis, en cuanto se enteren le ponen el IVA o algo", dice el presentador, haciendo alusión a que se pueda opinar libremente. "Hoy por hoy, qué gozada que se pueda criticar libremente", concluye. Tras escuchar al presentador, Alfonso Arús da las "gracias" y añade que, efectivamente, menos mal que "criticar de momento no necesita de un carnet".