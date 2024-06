Una joven va a lavar su coche por primera vez y decide grabarse para enseñar cómo lo hace. "Lo he lavado por dentro y por fuera", dice mientras enseña el interior del coche lleno de jabón. Después de enjabonarlo la chica empieza a aclararlo con las ventanillas bajadas.

"Ahora mi coche ya no se enciende", declara triste la mujer después de haber llenado el coche de agua. La mujer acude al mecánico porque le salen unas luces de alerta y que avisan de que algo no va bien. Cuando mete la llave en el contacto, el coche se le apaga.

"Chicos me he quedado sin coche. No sé si vale la pena repararlo o comprarme otro", afirma la joven mirando a cámara. En el plató de Aruser@s los tertulianos alucinan con este vídeo. "¿Qué habría pasado si hubiese tenido un Tesla?", se pregunta Hans Arús tras ver el vídeo.